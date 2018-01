Vrouw wil man neersteken voor ogen agenten: vier jaar cel gevraagd 02u27 0 Dilbeek Een 63-jarige vrouw uit Dilbeek moet mogelijk vier jaar de cel in omdat ze voor de ogen van een politiepatrouille geprobeerd heeft om haar man neer te steken.

Het koppel was op 6 februari 2016 verwikkeld geraakt in een zware ruzie. De politie was overdag al eens tussenbeide moeten komen, en 's avonds bleek het opnieuw prijs. Deze keer kon de vrouw het huis niet meer binnen omdat haar echtgenoot de deur vergrendeld had. Na lang aandringen liet hij haar en de opgeroepen agenten dan toch binnen. Vervolgens trok hij zich terug in de slaapkamer, maar toen hij terugkeerde, greep zijn echtgenote - voor de ogen van de agenten - een groot beenhouwersmes. Daarmee haalde ze tot twee keer toe uit naar haar man. Hij kon evenwel in veiligheid gebracht worden door de agenten, die vervolgens de vrouw oppakten. "Maar ik heb hem nooit willen verwonden", klonk het in de rechtbank. Tussen het koppel is alles inmiddels ook weer koek en ei. Uitspraak op 5 februari. (WHW)