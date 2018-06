Vrouw vraagt opschorting om jobkansen gaaf te houden 13 juni 2018

02u47 0 Dilbeek T.V. had gehoopt op mildheid in de Halse politierechtbank, nadat ze betrapt werd op rijden onder invloed. Ze maakt immers kans op een job bij de Europese Gemeenschap, maar daar heeft ze een blanco strafregister voor nodig.

Op 6 oktober van vorig jaar liep ze tegen de lamp toen ze zwalpend door de Herdebeekstraat reed. Ze had 2,01 promille alcohol in het bloed. "Een veroordeling zou haar sollicitatie wel heel moeilijk maken", aldus haar advocate. "We vragen dan ook opschorting van straf. Mijn cliënte ging toen door een moeilijke periode omdat het bedrijf waar ze werkte, geherstructureerd moest worden."





Maar politierechter Johan Van Laethem ging niet in op die vraag. "Daar heb ik al te veel dodelijke ongevallen voor moeten behandelen", sprak hij. T.V. kreeg een boete van 1.600 euro, waarvan 1.040 euro met uitstel, en een rijverbod van veertig dagen. (BKH)