Vrouw ontkent eigen woning in brand te hebben gestoken WHW

09 november 2018

10u12 0 Dilbeek Een vrouw uit Dilbeek ontkent resoluut dat ze brand heeft gesticht in haar eigen woning. “Ik zou het nog wel weten als ik dat had gedaan”, sprak ze tegen de rechter

Op 2 april ging de vrouw helemaal door het lint. Haar man, die in de slaapkamer lag terwijl zij de nacht op de zetel doorbracht, werd wakker door zware rookontwikkeling. Hij belde meteen de brandweer, die gelukkig zeer snel ter plaatse was. Een deskundige bevestigde dat de brand aangestoken werd tussen het plafond en de houten vloer van de slaapkamer, vermoedelijk door een sigaret. Maar de vrouw beweerde van niets te weten. “Een black-out”, verklaarde ze tegen de politie. “Maar de beklaagde was de enige die op dat tijdstip in de woonkamer aanwezig was, en dus de enige die de kans had om brand te stichten”, aldus het parket. “Vermoedelijk wilde ze zo haar echtgenoot treffen.” Die laatste en hun kinderen hebben overigens veel geluk gehad. “Indien de brandweer er niet tijdig geraakt was, dan zou de hele woning uitgebrand zijn”, aldus het Openbaar Ministerie twee weken geleden.

Leven opnieuw opbouwen

De vrouw zelf blijft halsstarrig ontkennen dat ze iets te maken heeft met de brand. “Ik zou het echt nog wel weten als ik een brandende sigaret in die spleet had gestoken”, sprak ze tegen de rechter. “Bovendien was het ook mogelijk dat iemand vanuit de slaapkamer die brand gesticht heeft”, voegde haar advocate er nog aan toe. De vrouw zat tot 20 september in voorhechtenis. Nu verblijft ze in een klooster. “Ik wil mijn leven opnieuw opbouwen en het contact met de kinderen herstellen”, besloot ze.

Incidenten

De vrouw kampte voor de brand al geruime tijd met psychische problemen, die ze probeerde te verdringen met alcohol. Haar huiselijke situatie ging er niet op vooruit en begin dit jaar stapelden de ruzies met haar echtgenoot zich op. Meermaals ging ze hem te lijf of begon ze met voorwerpen te gooien. Zo raakte ze op 25 februari één van haar twee dochtertjes met een bord.Naast de verschillende uitbarstingen van geweld en de brandstichting, moest de vrouw zich ook verantwoorden voor het uiten van doodsbedreigingen. Ze stuurde immers talloze berichten naar de minnares van haar man, nadat ze haar nummer in zijn gsm gevonden had. “Beiden hebben hun verstand niet gebruikt”, aldus het parket. “Maar het is niet omdat je partner een buitenechtelijke relatie heeft, dat je zo ver over de schreef moet gaan.”

Uitspraak op 6 december.