Vrouw belandt onder wielen van bestelwagen zonder bestuurder: slachtoffer overleeft aanrijding niet Tom Vierendels; Wim De Smet

22 maart 2019

11u00 10 Dilbeek Langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek is vanmorgen een vrouw om het leven gekomen toen ze onder de wielen terechtkwam van een bestelwagen die, zonder chauffeur achter het stuur, achteruit bolde.

Het dramatische ongeval gebeurde vanmorgen rond 9.45 uur. De bestuurster van een witte bestelwagen was gaan tanken in het Q8-tankstation, op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Baron de Vironlaan in Dilbeek. Vermoedelijk had ze de handrem niet of onvoldoende opgetrokken, want luttele seconden later bolde de bestelwagen weg van het tankstation, recht de Ninoofsesteenweg over.

Een bejaarde vrouw, die op dat moment aan het zebrapad stond te wachten om de steenweg over te steken, merkte het aankomende voertuig te laat op en belandde onder de wielen van de bestelwagen.

Een ziekenwagen en een mug-team waren snel ter plaatse. Het slachtoffer was eerst nog bij bewustzijn maar alle hulp kwam te laat. De vrouw overleed aan haar verwondingen, op de plaats van het ongeval.

De bestuurster van de bestelwagen was op het moment van het ongeval aanwezig in de shop van het tankstation. Zij werd meegenomen voor verhoor maar was zwaar onder de indruk.