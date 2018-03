Vriendenkring Silos 97 plant fietstocht naar San Remo 23 maart 2018

De sportieve vriendenkring Silos 97 organiseert in juli opnieuw een fietsavontuur. Dit keer rijden de deelnemers van Brussel naar het Italiaanse San Remo. De tocht is 1.495 kilometer lang.





De groep vertrekt op woensdag 18 juli in Schepdaal en dagelijks worden er al snel 180 kilometers afgemaald. Onderweg staan er cols op het programma, zoals de Télégraphe en Galibier maar ook de Izoard en Agnel liggen op het parcours. Op vrijdag 28 juli rijdt Silos 97 San Remo binnen. Sinds 1991 organiseerde de vriendengroep al fietstochten in onder andere Spanje, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Een twintigtal deelnemers en begeleiders zullen in juli vertrekken en bereiden hun tocht intussen voor in café In De Rustberg in Schepdaal.





(BKH)