Vrachtwagen zakt weg in zinkgat MOERASSIGE ONDERGROND AAN LUKOIL-STATION AL LANG PROBLEEM TOM VIERENDEELS

23 augustus 2018

02u28 0 Dilbeek Een vrachtwagen van een firma uit Schoten is woensdagochtend in een zinkgat gezakt aan het Lukoil-tankstation in de Brusselstraat. Door een lek aan de riolering was de ondergrond weggespoeld, waardoor het asfalt de zware truck niet meer dragen kon. Het tram- en wegverkeer werd uit veiligheid even afgesloten.

Kurt Wernaerts en Joris Nelen van de elektriciteitsfirma Gevitec hadden net een werkje afgerond op de site van het tankstation. Daar was een kortsluiting ontstaan aan het bord met brandstofprijzen. "We waren een beetje naar voren gereden om nog enkele papieren in te vullen", vertellen ze. "Plots werden we hevig door elkaar geschud. Blijkbaar was het rechterachterwiel door het asfalt gezakt."





De vrachtwagen op eigen kracht uit het zinkgat krijgen, bleek onbegonnen werk. De hulpdiensten werden opgebeld, waarna een brandweerofficier en ploegen van de lokale politie ter plaatse kwamen. Ook medewerkers van nutsmaatschappijen Farys, De Watergroep en Eandis werden opgetrommeld. Die laatsten stelden onmiddellijk een nieuw risico vast. "Net op die plaats loopt een middendruk aardgasleiding die de Dreamland-winkel bevoorraadt", zegt brandweerofficier Michel Carlé. "Verder zijn er twee middenspanningskabels van het elektriciteitsnet aanwezig. Er werden gelukkig geen leidingen geraakt, maar voorzichtigheid is dus wel aan de orde."





Uiteindelijk kon een takelfirma de truck rond het middaguur uit de put hijsen. Tijdens de takelwerken werd het wegverkeer een tijdje stilgelegd. Ook het tramverkeer tussen Groot-Bijgaarden en het Schweitzerplein in Sint-Agatha-Berchem werd stilgelegd, onder meer om de spanning van de bovenleiding te kunnen wegnemen.





Verouderde riolering

De oorzaak is volgens schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA) te zoeken bij de verouderde riolering van de Dreamland-vestiging. "Tot die conclusie is een medewerker van Farys gekomen", verduidelijkt hij. "Het gaat dus om een verouderde buis die ingezakt is. Er is wel nog verder onderzoek nodig. Het gaat dus niet om een waterlek." Het zouden niet de eerste problemen zijn op die locatie, wat een moerasgebied is. Zo zou er enkele tientallen meters verderop al een zinkgat geweest zijn. De shop van Lukoil zou intussen ook al gestut zijn, omdat het gebouw stilaan wegzakt. Als auto's over het asfalt van het tankstation rijden, zou de grond soms meebewegen. Zowel Quaghebeur als een woordvoerder Lukoil konden daarover geen verdere informatie geven. Het is dus niet duidelijk hoe precair de situatie er momenteel is.