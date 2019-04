Voormalig schepen Karel De Ridder (Groen) staat op tiende plaats Kamerlijst Michiel Elinckx

01 april 2019

14u41 0 Dilbeek Groen-raadslid Karel De Ridder neemt de tiende plaats in van de Vlaams-Brabantse Kamerlijst voor Groen.

De 57-jarige De Ridder steunt zo de lijst van Jessika Soors, die op de eerste plaats staat van de Kamerlijst. Jasper De Jonge, eveneens gemeenteraadslid voor Groen Dilbeek, staat als negende opvolger op de Vlaamse lijst. Alwin Loeckx uit Gooik is eerste opvolger. Ook Hendrik Schoukens, schepen in de gemeente Lennik, komt op tijdens de verkiezingen van 26 mei. Hij is de tweede opvolger op de Kamerlijst van Groen.