Volley Schepdaal houdt derde fandag 18 augustus 2018

Volley Schepdaal zet op zaterdag 8 september voor de derde keer haar deuren open voor de fandag in sporthal Caerenbergveld. Alle jeugdploegen zullen vanaf 10.30 uur hun eerste competitiematch spelen. Vanaf 19.30 uur staan de seniorenploegen klaar. Naast de matchen worden er volksspelen georganiseerd. De baar naast de zaal is doorlopendo open van 10 uur tot 19 uur. Tot slot kunnen alle kinderen van 2 tot 12 jaar deelnemen aan een tekenwedstrijd. Een onafhankelijke jury zal drie winnaars kiezen. Na de volleymatchen kan iedereen napraten in de cafetaria van Caerenbergveld. (MEN)