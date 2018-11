Volle zaal voor eerste infovergadering rond herinrichting stationsbuurt Michiel Elinckx

06 november 2018

09u07 0 Dilbeek Het Saviocentrum zat maandagavond bomvol voor de eerste infovergadering over de herinrichting van de Dilbeekse stationsbuurt. Maar het publiek bleef op zijn honger: de eerste plannen zijn pas voor 2019.

Voor de gemeente van start gaat, wil ze de stem van de buurtbewoners horen over de herinrichting van de stationsbuurt. Het project zag in 2016 het levenslicht, en intussen is de eerste mobiliteitsstudie afgewerkt. In de voorbije maanden zaten de verschillende partijen — scholen, bedrijven en gemeente — rond de tafel om de eerste contouren van het plan uit te tekenen.

“Nu is het de beurt aan de buurtbewoners”, zegt Dirk De Loecker van studiebureau Plan-Plus. “Iedereen kan zich inschrijven op onze website. Daarna ontvangen ze in de komende weken meer informatie over de stationsbuurt. Op 12 december volgt een eerste workshop, waar iedereen zijn of haar mening mag geven over de toekomst van de buurt.”

Na de workshops wil de gemeente in 2019 naar buiten komen met de toekomstplannen. De Loecker gaf ook al mee dat een ondertunneling van het Dilbeekse station één van de mogelijkheden is. Wie zich wil inschrijven voor de workshops en infomails, kan terecht op www.akkeakketuuttuut.be.