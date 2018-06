Voetbal kijken? Zet u in De Living CAFÉ IS ENIGE DAT GROOT SCHERM PLAATST VOOR WK MICHIEL ELINCKX

13 juni 2018

02u24 0 Dilbeek Voor Duivelse wedstrijden op een groot scherm moet u tijdens dit WK aan De Living zijn. En neen, dit is geen weinig verdoken reclame. Het café is gewoon de enige plaats waar echt iets rond de hoogmis van het voetbal gedaan wordt.

Waar de natie zich opmaakt voor een wekenlang voetbalfeest, houdt Dilbeek het opvallend stilletjes. En dat staat toch in schril contrast met 2014, toen onze jongens in Brazilië tegen het leer trapten. Het plein voor het gemeentehuis was destijds de place to be, met dank aan vriendengroep Diltons Events, die er een groot scherm neergepoot had. Mét overweldigend succes: elke match van onze Duivels lokte meer dan tweeduizend voetballiefhebbers naar het centrum.





In 2016 trok Diltons Events er evenwel de stekker uit. De cafés uit de buurt - 't Verwenkaffee, Het Groot Genoegen en 't Vraagteken - wilden het succes herhalen, maar zagen hun plannen gedwarsboomd worden door de scherpe veiligheidsmaatregelen die toen opgelegd werden in het kader van de terreurdreiging.





En twee jaar later lijkt er dus wederom geen groot WK-evenement aan te komen. De café-uitbaters gingen wel rond de tafel zitten, maar beslisten om geen grote schermen op het plein te posteren. "Daar zijn verschillende redenen voor", zegt Boris Gossing van Het Groot Genoegen. "De veiligheidsmaatregelen? Die spelen inderdaad mee. Als je het plein moet afsluiten, dan betekent dat ook extra bewaking en controles. Maar het was ook moeilijk om het financiële plaatje rond te krijgen. Niet iedereen zag het zitten en daarom beslisten we om geen grote plannen te maken." Al kunnen de WK-wedstrijden natuurlijk wel in de cafés zelf gevolgd worden. "Maar we willen het niet te groot aanpakken. De wedstrijd volgen met een pintje in de hand, en daarna wat animatie. Daar blijft het bij."





De Kantinsky

Voetbalminnend Dilbeek hoeft intussen evenwel niet te wanhopen. In de d'Arconatistraat zendt café De Living alle WK-matchen uit op twee schermen. "De Living wordt een maand lang 'De Kantinsky'", zegt uitbater Swa Devos. "We gaan onze zaal in Russische stijl aankleden. Zo komen grote Russische persoonlijkheden - van Stalin tot Sharapova - op onze muur te hangen. Het is nu al de derde keer dat we ons café 'ombouwen' tijdens een groot voetbaltoernooi. Deze keer halen we écht alles uit de kast." Voor de wedstrijden van de Rode Duivels wordt er een groot scherm aan de gevel van het café gehangen. Om de veiligheid te garanderen, zal de straat afgesloten worden. Ook de begraafplaats zal even niet bereikbaar zijn. "Als het mooi weer is, verwachten we heel wat volk", klinkt het nog. "Na de tweede wedstrijd, tegen Tunesië, volgt een optreden van Les Truttes. We willen er een feestnamiddag van maken. Ook de halve finales en finale worden op het groot scherm uitgezonden. En als de Belgen doorstoten, zenden we natuurlijk ook de achtste en kwartfinales uit." De Kantinsky opent donderdag om 16 uur de deuren.