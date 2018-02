Vluchtmisdrijf met racewagen 08 februari 2018

02u27 0

L.H. heeft op 9 december 2016 een wagen aangereden in de Stationsstraat in Groot-Bijgaarden. Hij zette zelf zijn auto meteen aan de kant om de schade op te meten. Maar vervolgens stapte hij weer in en reed ervandoor. Getuigen lieten noteren dat ze het 'geluid van een racewagen' gehoord hadden. De man uit Anderlecht bleek op pad met een Lancia uit 1991. "Hij wilde de wagen restaureren en was natuurlijk onder de indruk van het ongeluk", vertelde de advocate van de man. "Hij parkeerde de wagen thuis en keerde met een ander voertuig terug. Hij wilde dus ook geen vluchtmisdrijf plegen." Politierechter Johan Van Laethem had een andere mening en gaf L.H. een boete van 1.200 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 22 dagen voor het vluchtmisdrijf. Voor het ongeval kreeg de man een boete van 120 euro waarvan de helft met uitstel.





(BKH)