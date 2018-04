VLAIO geeft handelaars toch tweede kans 27 april 2018

De handelaars van de Verheydenstraat kunnen tot 16 juni een tweede aanvraag indienen voor een hinderpremie van 2.000 euro. Door de uitvoering van het masterplan wordt het Dilbeekse centrum een jaar lang een grote bouwwerf. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gaf de handelaars tot midden januari tijd om een hinderpremie aan te vragen. Door onduidelijke communicatie vroegen slechts twee zaakvoerders die premie. De andere handelaars bleven verweesd achter.





"We krijgen nu toch een tweede kans om onze hinderpremie aan te vragen", zegt een tevreden Dirk Praet, zaakvoerder van 't Praetcafé. "VLAIO is blijkbaar bijgedraaid. Raar, want zij hielden de voorbije maanden voet bij stuk. Maar wij zijn natuurlijk erg tevreden." (MEN)