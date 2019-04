Vlaamse regering keurt capaciteitsmiddelen goed: meer dan 5 miljoen euro investeringen voor Dilbeekse scholen 338 extra plaatsen in basisscholen, 180 in secundair onderwijs Michiel Elinckx

07 april 2019

14u19 2 Dilbeek De Vlaamse regering keurt de toekenning van extra financiële middelen voor Dilbeekse scholen definitief goed. In totaal zal meer dan 5 miljoen euro vloeien naar de lokale onderwijsinstellingen. Ook de stad Halle krijgt een duwtje in de rug.

Begin januari kreeg de gemeente Dilbeek al een eerste groen licht. Voor de capaciteitsronde 2019-2021 werden drie Dilbeekse projecten geselecteerd door de Vlaamse overheid. Als de Vlaamse regering uiteindelijk haar goedkeuring gaf, kon het gemeentebestuur het capaciteitsprobleem in de scholen aanpakken.

Officiële goedkeuring

Die goedkeuring is nu officieel. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bevestigt de extra investeringen. “Vandaag zetten we een belangrijke nieuwe stap om het tekort aan plaatsen in scholen in Vlaanderen en Brussel weg te werken”, aldus minister Crevits. “We investeren de volgende jaren 200 miljoen euro in extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en Brussel. Met 150 miljoen daarvan creëren we 18.500 bijkomende plaatsen, waarvan ruim 16.000 in het secundair onderwijs. In de provincie Vlaams-Brabant komen er in totaal 3.298 plaatsen bij in 16 scholen. Daarvan zijn er nog ruim 300 voor het basisonderwijs in Dilbeek.”

De Vlinder krijgt middelbaar onderwijs

Dilbeek krijgt dus meer dan 5 miljoen euro. Dat bedrag wordt verdeeld over drie projecten. 2,4 miljoen euro gaat de bouw van een nieuwe school in Sint-Anna-Pede, 1 miljoen euro voor de uitbreiding van het basisonderwijs in de Broederschool van Groot-Bijgaarden en 2,3 miljoen euro voor de organisatie van secundair onderwijs bij De Vlinder, waar naast een basisschool ook middelbaar onderwijs bijkomt. “Samen met de plannen voor de bouw van de school op Begijnenborre zal Dilbeek op relatief korte termijn het aanbod naar de schoolgaande jeugd gevoelig kunnen uitbreiden”, reageert schepen van Onderwijs Luc Deleu (Open VLD) kort.

Ook Halle mag 5 miljoen euro extra schoolsubsidies verwachten. GO! Technisch Atheneum krijgt 3,1 miljoen euro, waarbij 267 extra plaatsen in het secundair onderwijs bijkomen. Don Bosco krijgt 1,9 miljoen euro voor 280 extra plaatsen.