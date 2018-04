Vijvermoord wellicht naar assisen 12 april 2018

02u27 0 Dilbeek De kans is groot dat V.V.D. en J.S. voor het hof van assisen zullen verschijnen voor de moord op Stephane Geens, uitbater van visvijver en bistro The Pond.

Het koppel bracht Geens op 22 september 2015 om het leven met zes kogels, afgevuurd uit twee wapens. Ze woonden al maanden in een appartement dat hen door hun slachtoffer ter beschikking gesteld was, boven het restaurant The Pond aan de visvijver in de Dilbeekse Blekerijstraat. V.V.D. had schulden bij Geens en zou die afbetalen door in te staan voor het onderhoud van de visvijver. Maar Geens vermoedde dat de man van de situatie gebruikmaakte om geld te stelen uit het restaurant en trok op de avond van de feiten naar het appartement om verhaal te halen.





Omdat het koppel weigerde om de deur te openen, klom Geens via het dak naar binnen. Het kwam tot een confrontatie waarbij hij neergeschoten werd. Maar de precieze omstandigheden blijven nog altijd onduidelijk.





De raadkamer heeft beide verdachten doorverwezen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die moet nu een definitieve beslissing nemen. (WHW)