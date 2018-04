Vijverfestival trekt met Jakomo, Bruna en Touchez lokale kaart 30 april 2018

De organisatie van het Vijverfestival heeft drie nieuwe namen aan de affiche toegevoegd. Jakomo, een groep uit Dilbeek, opent op vrijdag 13 juli het festival. Een dag later, op zaterdag 14 juli, mogen Bruna en Touchez het beste van zichzelf geven. "Opnieuw twee lokale namen", zegt woordvoerster Ciska De Man. "Omdat we dat zo belangrijk vinden. Het Vijverfestival is groot geworden dankzij mensen uit Dilbeek, voor en achter de schermen." Het festival organiseert voor de vierde keer De Eend, de actie waarin festivalgangers vier weken lang elke dag een tip krijgen naar wie de artiest is die die week gezocht wordt. "Via een formulier op www.deeend.be kunnen ze raden. De winnaars mogen als VIP naar het festival komen." Het vijverfestival vindt dit jaar voor de vijftiende keer plaats rond het gemeentehuis van Dilbeek. Eerder werden Johan Verminnen en Mensch, Erger Je Niet aangekondigd. Zoals ieder jaar is het festival gratis voor iedereen. (MEN)