Vijverfestival stelt tentoon 30 maart 2018

Om de vijftiende verjaardag van het Vijverfestival te vieren, wordt er van 5 tot en met 20 mei een expo opgesteld in CC Westrand. Die tentoonstelling over de geschiedenis van het evenement zal doorlopend te bezoeken zijn. Wie unieke foto's of anekdotes heeft, kan die sturen naar ciska@vijverfestival.be.





(MEN)