Vijverfestival organiseert familiewandeling 23 mei 2018

Op zondag 24 juni vindt de familiewandeling van het Vijverfestival plaats. De wandeling van ongeveer 3,5 kilometer staat dit jaar helemaal in het teken van de vijftiende verjaardag van het muziekfestival. Tijdens de tocht zullen de sportievelingen verschillende opdrachten moeten uitvoeren. Nadien kan iedereen nagenieten op het Patattenveld van een hapje, een drankje en randanimatie. De wandeling start tussen 13 uur en 14.30 uur op het Patattenveld. Inschrijven is verplicht en kan via www.vijverfestival.be/wandeling tot 17 juni. (MEN)