Vijverfestival neemt sfeervolle start 14 juli 2018

02u43 0

De vijftiende editie van het Vijverfestival werd gisteravond op gang getrapt door onder meer Johan Verminnen. De bekende chansonnier bracht de sfeer er goed in met zijn bekende liedjes, zoals 'In de Rue Des Bouchers' en 'Laat me nu toch niet alleen'. Voor Verminnen was het een klein beetje thuiskomen. De 67-jarige zanger was een van de eerste acts tijdens de opening van CC Westrand in de jaren '80. Ook komt hij ieder jaar terug naar Dilbeek om er een optreden te geven.





Daan en Delvis

Na Verminnens optreden sloten Mensch, erger je niet en Twallie de festiviteiten voor de eerste dag af. Vandaag is er nog een tweede dag van het gratis festival. Onder meer Daan en Delvis komen dan naar het park van Dilbeek. Om 16 uur is de match van de Rode Duivels er ook live te volgen op een groot scherm. (MEN)