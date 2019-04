Vijftigtal dieren in beslag genomen in Dilbeek: “Geen flauw idee waarom de politie mij blijft zoeken. Misschien door mijn afkomst?” Tom Vierendeels

03 april 2019

17u49 3 Dilbeek Dierenwelzijn heeft woensdag meer dan vijftig dieren in beslag genomen op een terrein in de Berghaagstraat in Dilbeek. Het gaat om damherten, schapen, geiten, lammetjes en pluimvee. Volgens het kabinet Weyts leefden de dieren in schrijnende omstandigheden. “Nonsens”, foetert eigenaar Mustapha. “Ik kweek ze om iets te verdienen. Waarom zou ik ze dan laten sterven?”

Inspecteurs van Dierenwelzijn vielen woensdagochtend binnen op het terrein in de Berghaagstraat, een doodlopend straatje dat naast de R0 loopt. “Ik kan enkel kwijt dat er een schrijnende en schokkende situatie werd aangetroffen”, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Zo lagen er her en der verschillende kadavers in vergaande staat van ontbinding te rotten.” Maar er werden ook levende dieren aangetroffen. “Vijftien schapen, drie geiten, twee lammetjes en 29 stuks van kippen, kalkoenen, ganzen, eenden enzovoort”, vervolgt Devoldere. Ook zes damherten werden meegenomen. “Die dieren werden in beslag genomen en werden overgebracht naar dierenopvangcentra waar ze in veilige omstandigheden verzorgd kunnen worden. De politie heeft de site vervolgens verzegeld en het is aan de burgemeester om te beslissen of deze maatregel al dan niet tijdelijk is.” Ook minister Weyts reageert zelf: “Onze diensten hebben kordaat opgetreden, samen met de politie, de milieudienst en het parket. Als men in het Brussels Gewest denkt dat men dit soort dierenmishandeling kan organiseren op Vlaams grondgebied, dan hebben ze het toch verkeerd voor.” De parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde zijn met zaak bezig en er volgt naar verluidt een stevig juridische staartje.

De minister doelt op het feit dat de eigenaar van de dieren in Anderlecht woont. Hij werkt zelf ook in de slagerij van zijn broer in diezelfde Brusselse gemeente. Naar verluidt werden er op het terrein in Dilbeek sporen aangetroffen die wijzen op illegaal slachten. “Sommige dieren zijn bestemd voor onze slagerij, maar die worden geslacht in het slachthuis”, repliceert Mustapha Elazmani. “Niet hier. Er lag inderdaad een dood schaap, nog maar sinds deze week. Ik had nog geen tijd om Rendac te verwittigen. Ik draag zorg voor mijn dieren. Zo loopt er procedure om een stal te bouwen, ligt er boomschors op de grond en heb ik honderden balen stro en hooi op het terrein – er is zelfs een silo met maïs. Alles heb ik op factuur. Twee dierenartsen komen regelmatig langs voor controles en vaccinaties. De zes damherten die ze in beslag namen had ik om 6 uur in een aanhangwagen achtergelaten, omdat ik de omheining nog moest herstellen, maar ik had ze voorzien van eten en drinken. Het is toch niet logisch dat ik dieren zou verwaarlozen en zou laten sterven, terwijl ik er mijn brood mee moet verdienen? Ik koop magere beesten op, mest ze vet en verkoop ze dan levend of laat ze slachten. Al sinds 1999 ben ik hier aanwezig, maar pas sinds een tweetal jaar heb ik problemen met de politie. Waarom? Volgens mij alleen omdat ik een vreemdeling ben. Vorig jaar escaleerde de boel toen ze zonder een document voor te leggen vier schapen in beslag kwamen nemen. ‘We zijn hier in Dilbeek en we doen wat we willen’, kreeg ik als antwoord. Een van de agenten haalde uit met zijn matrak toen ik ze wilde tegenhouden – mijn dierenarts stond er geshockeerd op te kijken. Nadien trok ik naar het commissariaat om klacht in te dienen, maar daar kreeg ik te horen dat ik geen oorlog moest starten die ik op voorhand al heb verloren. Ze blijven mij sinds twee jaar continu zoeken.” Zowel de woordvoerster als korpschef van de politiezone Dilbeek waren woensdag onbereikbaar en konden niet reageren op de aantijgingen.