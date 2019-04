Vijftigtal dieren in beslag genomen in Dilbeek, eigenaar heeft... slagerij in Brussel Tom Vierendeels

03 april 2019

17u49 0 Dilbeek Dierenwelzijn heeft in Dilbeek een vijftigtal dieren in beslag genomen bij een man die een slagerij heeft in het Brussels Gewest. De zaak krijgt naar verluidt een stevig juridisch staartje.

De reden waarom inspecteurs van Dierenwelzijn binnenvielen bij de man wordt niet meegegeven. “Maar ik kan wel zeggen dat er een schrijnende en schokkende situatie werd aangetroffen”, zegt Michaël Devolderde, woordvoerder van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Zo lagen er her en der verschillende kadavers in vergaande staat van ontbinding te rotten. Arbeiders van de gemeentelijke milieudienst kwamen ter plaatse om die kadavers op te ruimen.”

Maar daarnaast werden ook levende dieren aangetroffen: “15 schapen, 3 geiten, 2 lammetjes en 29 stuks van kippen, kalkoenen, ganzen, eenden enzovoort.” De dieren werden in beslag genomen en overgebracht naar verschillende dierenopvangcentra voor een veilige verzorging. De eigenaar van de beesten is een man die een beenhouwerij heeft in het Brussels Gewest. “De politie heeft de site verzegeld en het is aan de burgemeester om te beslissen of deze maatregel al dan niet tijdelijk is”, besluit Devoldere.

“Onze diensten hebben kordaat opgetreden, samen met de politie, de milieudienst en het parket”, laat minister Weyts zelf weten. “Als men in het Brussels Gewest denkt dat men dit soort dierenmishandeling kan organiseren op Vlaams grondgebied, dan hebben ze het toch verkeerd voor.”