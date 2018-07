Vijf jaar cel voor valsmunter 19 juli 2018

02u38 0 Dilbeek De Franstalige rechtbank van Brussel heeft P.Y. veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

Y. werd op 10 oktober 2017 gearresteerd door de lokale politie van Dilbeek in het bezit van valse biljetten van 50 euro. Samen met zijn kompanen M.E.O en S.L. liet hij de valse biljetten van Italië naar België brengen. Daarna hebben ze meermaals geprobeerd om de biljetten uit te geven in verschillende winkels in Dilbeek en de rand rond Brussel. Er werd door de recherche eveneens een handel in valse Italiaanse rijbewijzen vastgesteld. De rechtbank veroordeelde kompaan M.E.O tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar. S.L. kreeg een jaar cel.





(MEN)