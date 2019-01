VIDEO: Brusselstraat afgesloten door waterlek Michiel Elinckx

04 januari 2019

14u06 5 Dilbeek Door een waterlek in de buurt van de Bekkerzeelweg is de Brusselstraat tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle volledig afgesloten.

Het waterlek ontstond omstreeks 12.30 uur door een nog onbekende reden. Het water spoot metershoog in de lucht, de brandweer was snel ter plaatse om de situatie onder controle te houden. De watermaatschappij heeft de nodige vaststellingen gedaan om de ernst van de situatie in te schatten en laat weten dat de herstelling minstens een week in beslag zal nemen. De straat blijft afgesloten voor de duur van die werken.