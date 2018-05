Verwarde man vrijgesproken voor 'misverstand' 01 juni 2018

Een dertiger uit Dilbeek is vrijgesproken voor geweld tegen zijn eigen moeder. De man werd vervolgd omdat hij ervan verdacht werd eind vorig jaar tijdens een discussie een sigaret uitgedoofd te hebben in de nek van zijn moeder. "Daar is geen enkel bewijs voor", voerde zijn advocaat aan. "Hij en zijn moeder hadden een discussie om geld waarna zij de politie gebeld had. Deze zagen de verwonding in de nek en dachten dat dit opzettelijk aangebracht was. Mijn cliënt maakt bij alles wilde gebaren (ook in de rechtbank red.) en per ongeluk is er een beetje brandende as op haar terechtgekomen." Het parket had verzocht om een psychiatrisch onderzoek voor de man. De rechter achtte dit niet nodig en meende dat er te weinig bewijzen waren om hem te veroordelen. (WHW)