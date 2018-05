Verwarde man na 'misverstand' voor rechter 04 mei 2018

02u46 0 Dilbeek Een dertiger uit Dilbeek heeft een opgemerkte verschijning gemaakt voor de Brusselse strafrechter.

Nadat de man in afwachting van zijn zaak een uur lang mompelend had rechtgestaan in het midden van de zaal, kon hij enkel wartaal uitbrengen in zijn ondervraging door de rechter.





Deze had hem gevraagd of het klopte dat hij eind vorig jaar tijdens een discussie een sigaret had uitgedoofd in de nek van zijn moeder.





"Daar is geen enkel bewijs voor", voerde zijn advocaat het woord, "hij en zijn moeder hadden een discussie om geld waarna zij de politie gebeld had. Deze zagen de verwonding in de nek en dachten dat dit opzettelijk aangebracht was."





"Mijn cliënt maakt bij alles wilde gebaren (ook in de rechtbank red.) en per ongeluk is er een beetje brandende as op haar gevalen. Niet meer niet minder", aldus de verdediging.





Het parket vraagt om een psychiatrisch onderzoek om te zien of de man niet geïnterneerd moet worden.





De uitspraak in deze zaak volgt op 31 mei. (WHW)