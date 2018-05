Veroordeelde die blijft rijden riskeert celstraf 29 mei 2018

Politierechter Johan Van Laethem roept een politieman op om klaarheid te scheppen in een zaak waarbij de beklaagde een celstraf riskeert. J.B. werd in mei vorig jaar betrapt zonder dat hij de opgelegde examens afgelegd had en bovendien moest hij nog een jaar rijverbod uitzitten. Met dertien veroordelingen op zijn palmares, waaronder drie keer omdat hij tijdens een rijverbod rondreed was B. niet aan zijn proefstuk toe. De procureur vorderde daarom een gevangenisstraf van negen maanden en een rijverbod van twee jaar. "Maar mijn cliënt zat niet eens aan het stuur", aldus zijn advocaat. "Hij moet dus vrijgesproken worden." Maar de rechter wil dat verhaal niet zomaar geloven en besloot dus om de inspecteur die de overtreding vaststelde te laten getuigen in de rechtszaal. (BKH)