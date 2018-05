Verkeershinder op E40 door werkzaamheden 24 mei 2018

02u30 0

Vanaf maandagavond 28 mei start een aannemer met de voorbereidende werken op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. De voorbereidingen duren tot de vroege ochtend van 4 juni. Er zal in die tijdspanne alleen 's avonds en 's nachts worden gewerkt. Vanaf 4 juni starten de eigenlijke werken en zal er ook overdag hinder zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt dan op de pechstrook en de rechterrijstrook (richting Oostende) een volledig nieuw wegdek aan in gewapend beton. Tijdens de werken is er een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur van kracht. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht aanzienlijke hinder, ook al omdat het verkeer over versmalde rijstroken moet. Vanaf 1 juni zal in de rijrichting van Brussel de tijdelijke verkeerssituatie van drie versmalde rijstroken al in voege zijn, vanaf 2 juni ook in de rijrichting van Gent/Oostende. (WDS)