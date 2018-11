Verheydenstraat weer open voor verkeer Winkelstraat werd grondig heringericht Michiel Elinckx

05 november 2018

16u39 1 Dilbeek De handelaars in de Verheydenstraat kunnen opgelucht ademhalen: doorgaand verkeer is er weer welkom nu de herinrichting achter de rug is. Weliswaar in één richting, maar dat mag geen probleem zijn. “Onze straat nodigt opnieuw uit.”

De Verheydenstraat ging begin augustus dicht in het kader van grote herinrichtingswerken, die dan weer deel uitmaakten van het masterplan voor het Dilbeekse centrum. Drie maanden lang waren bulldozers er de baas, maar sinds kort hebben zij de baan letterlijk vrijgemaakt. En het verschil is opmerkelijk. Voetgangers hebben voortaan meer plaats, dankzij bredere voetpaden. En wie er met de wagen door wil, kan dat enkel nog van het centrum richting Ninoofsesteenweg doen.

“De grootste werken zijn inmiddels achter de rug”, zegt schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA). “In de komende weken wordt ook de definitieve signalisatie geplaatst, net als paaltjes, zitbanken en fietsbeugels. Ook aan de verlichting wordt nog gewerkt, en er komt extra groen — al kan dat pas in het plantseizoen.”

Quaghebeur kijkt met een goed gevoel terug op de ingrijpende werken. Hij focuste vooral op een goede verstandhouding met de lokale handelaars en de bewoners van de Verheydenstraat. “In elke fase van de uitvoering werd een vertegenwoordiger van de straat nauw betrokken bij de opvolging van de werken”, aldus Quaghebeur. “Er zijn wel wat strubbelingen geweest, maar in het algemeen denk ik dat de zaken vrij vlot verlopen zijn.”

Opgeluchte handelaars

Ook de handelaars kijken dezer dagen overwegend opgewekt door het raam. Hugo Steenput, mede-zaakvoerder van Optiek Depril, hoopt dat de winkelstraat nu een nieuw hoofdstuk kan aansnijden. “De straat nodigt uit om eens langs te komen”, vindt hij. “Vooral qua ruimtelijke ordening ziet het er netjes uit, al moeten er nog wat details afgewerkt worden.”

“De meeste handelaars waren goed voorbereid op de werken”, vervolgt Steenput. “Maar niettemin was het een moeilijke periode. Soms was bijvoorbeeld de signalisatie onduidelijk. Maar het gemeentebestuur heeft zeker naar onze verzuchtingen geluisterd. Zo is het voetpad heel lang begaanbaar gebleven, zodat de klanten onze winkels met propere voeten konden bereiken. De communicatie tussen de verschillende instanties kon iets beter, maar we zijn tevreden.”

Nieuwe initiatieven liggen intussen al op tafel. Zo wil de middenstand opnieuw een kerstmarkt organiseren, net naast de winkelstraat. “De handelaars hebben elkaar gevonden”, klinkt het. “Vele uitbaters zijn naar elke werfvergadering gekomen en hebben iedereen op de hoogte gehouden. Wij willen ook onze nek uitsteken voor handelaars uit de omliggende straten. Zo vinden wij dat de Spanjebergstraat tweerichtingsverkeer moet behouden zolang de Sint-Alenalaan niet afgewerkt is. Dan kunnen de klanten ook gebruikmaken van de omliggende parkings.”

Intussen loopt het masterplan voor het centrum door. Tot juni zijn er rioleringswerken in de Sint-Alenalaan. “En ondertussen bereiden wij het dossier voor de heraanleg van de Roelandsveldstraat verder voor”, zegt schepen Quaghebeur nog. “Deze werken zouden na het bouwverlof van 2019 moeten starten. Voorts wordt de technische studie voor de tweede fase van het masterplan volgend jaar opgestart.”