Verdachten autozwendel blijven in cel 20 maart 2018

02u45 0

Vier verdachten die vorige week door de onderzoeksrechter werden aangehouden in een zaak van grootschalige autozwendel, blijven aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. Tien dagen geleden voerde de federale gerechtelijke politie 12 huiszoekingen uit in Vlaams-Brabant, Brussel, Waals-Brabant en Bergen in het onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighield met export van gestolen wagens. Vier personen - afkomstig uit Dilbeek, Wemmel, Merchtem en Sint-Gillis - zitten sindsdien in de cel. De voertuigen bleken afkomstig van recente diefstallen in België en in andere Europese landen. In de haven van Antwerpen werden 37 gestolen wagens ontdekt in containers en aanhangwagens, klaar om verscheept te worden naar Afrika. Het kwartet blijft nog zeker een maand in de cel. (WHW)