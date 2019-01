VC 't Vraagteken ontgoocheld over communicatie van Dilbeeks gemeentebestuur Michiel Elinckx

24 januari 2019

14u40 1 Dilbeek Voetbalclub ‘t Vraagteken is ontgoocheld over de communicatie van het Dilbeekse gemeentebestuur over de renovatie van sportcomplex Bosstraat.

“Het is spijtig dat we via de pers moeten vernemen dat de plannen voor de renovatie van het sportcomplex concreet zijn en dat er al een mondeling akkoord is met Boka United”, zegt Cedric Dujardin, voorzitter van VC ‘t Vraagteken. “Terwijl de drie voetbalploegen - VC ‘t Vraagteken, Nickyspurters en FC Skippy - niet eens op de hoogte werden gebracht. Wij zijn nochtans de huurders van het complex en hebben vorig jaar in februari al eens de vraag gesteld om aan tafel te zitten.”

Roddels

Dujardin had al enkele roddels gehoord over een mogelijke verhuis van Boka United naar sportcomplex Bosstraat. Met de komst van Boka United heeft hij geen probleem. “Een club zoals Boka United heeft plaats nodig om te groeien”, begrijpt Dujardin. “Maar er moet een alternatief zijn voor de drie clubs die er momenteel spelen. Daarom roepen wij de schepen en Boka United op om eens met ons rond de tafel te gaan zitten. Waar gaan wij volgend jaar spelen? Tijdens de renovatiewerken zullen de terreinen niet beschikbaar zijn. Onze clubs zullen dit de komende dagen samen bespreken.”