VC Groot Dilbeek organiseert Nederlandse lessen Michiel Elinckx

14 november 2018

18u40 0 Dilbeek VC Groot Dilbeek organiseert iedere woensdagnamiddag voor alle anderstalige spelers verplichte lessen Nederlands. Alle leeftijdscategorieën komen in aanmerking voor de lessen.

De jeugdspelers krijgen voor hun training een verplichte Nederlandse taalles. De voetbalclub doet dat al enkele jaren om jeugdspelers beter te begeleiden. “We mogen zeggen dat het een succesverhaal is”, zegt Bjorn De Kerpel, directeur jeugdopleiding bij de club. “Heel wat anderstalige spelertjes kunnen zich ondertussen - na het volgen van deze lessen onder leiding van juf Mia - al behoorlijk goed uitdrukken in het Nederlands. Dit komt natuurlijk niet alleen de jeugdspelers ten goede, maar ook op de kwaliteit van de trainingen.”

Arbeidsmarkt

VC Groot Dilbeek wil daarbij bijdragen aan een betere kennis van het Nederlands binnen Dilbeek. “We denken hierbij ook aan de verdere toekomst van onze jeugdspelers. Tweetaligheid is namelijk ook een absoluut pluspunt voor de arbeidsmarkt in België. Bovendien is het voor jeugdspelers aangenaam om samen met hun voetbalvrienden Nederlands te leren in hun favoriete voetbalclub”, besluit De Kerpel.