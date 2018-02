Vandalen beschadigen 34 bussen 08 februari 2018

Vandalen hebben zo maar eventjes 34 bussen beschadigd bij een onderaannemer van De Lijn in Groot-Bijgaarden. Daarbij hebben ze met een scherp puntig voorwerp sterretjes en barsten in de voorruiten aangebracht. Het gaat om bussen die rijden vanuit de Vlaamse rand naar Brussel-Noord en Brussel-Zuid. De feiten dateren al van vorige zondag. "We hebben er meteen alles gedaan om de hinder voor de reizigers te beperken", legt woordvoerder Joachim Nijs van De Lijn Vlaams-Brabant uit. "Dat betekent dat de bussen die het meest beschadigd waren en waarbij het zicht van de chauffeur te zeer belemmerd was, zijn binnengebleven. Die zijn tijdelijk vervangen door alternatieve bussen. Uiteindelijk is dat vlot gegaan op een paar geschrapte ritten en wat vertragingen na. Het was onmogelijk om ze allemaal me-teen te vervangen, gelet op het grote aantal. Zodra de schade werd opgemerkt, heeft het bedrijf ook zijn leveranciers gecontacteerd om de herstellingen zo snel mogelijk op gang te trekken. Inmiddels zijn zo goed als alle bussen hersteld, op een drietal na."





De zaakvoerder heeft bij de politie een klacht neergelegd. Hij zal ook maatregelen treffen om de stelplaats beter te beveiligen. (DBS)