Van 494 naar 324 woninginbraken POLITIE KAN OPNIEUW DALING VOORLEGGEN MICHIEL ELINCKX

29 juni 2018

02u26 0 Dilbeek Beter beveiligde huizen, buurtinformatienetwerken en uiteraard frequente politiepatrouilles hebben hun effect vorig jaar niet gemist. Het aantal woninginbraken daalde immers van 494 naar 324. Bij de diefstallen uit voertuigen zien we echter een kleine stijging, van 151 naar 161.

Vorig jaar klokten de agenten af op 25.000 interventies - evenveel als in 2016. Maar de resultaten zijn toch enigszins anders. Want waar er in 2016 nog 494 inbraken in woningen waren, noteerde de politie er vorig jaar 324. Het aantal diefstallen uit voertuigen zat nu dan weer wel licht in stijgende lijn.





Maar minder woninginbraken, dus. En daar zijn volgens korpschef Arnoud Vermoesen verschillende redenen voor. "Huizen worden steeds beter beveiligd", legt hij uit. "Dat blijkt ook uit de vele inbraakpogingen - met de nadruk op 'pogingen'. Voorts zien we ook steeds vaker buurtinformatienetwerken actief worden. Via die netwerken worden verdachte handelingen sneller doorgegeven aan onze diensten. En natuurlijk patrouilleren we ook frequent. We proberen immers kort op de bal te spelen wanneer we een melding krijgen. Of de plaatsing van de slimme camera's - onder meer op de Ninoofsesteenweg - een effect gehad heeft op de daling van het aantal inbraken, is nog niet geweten. De impact daarvan wordt nog onderzocht (en dus ook de impact van de trajectcontrole via deze camera's, red)."





Minder gewonden

In 2017 werden voorts 2,7 miljoen auto's gecontroleerd op snelheid in Dilbeek. Waar het bemande controles betrof, reed gemiddeld 7,73 procent van de bestuurders te snel. Maar de controles lijken wel een positief effect te hebben op de verkeersveiligheid. In 2016 telde de politie nog 121 gewonden bij ongevallen, en dat cijfer daalde vorig jaar tot 99 slachtoffers. "Sinds 2013 zijn er gelukkig ook geen dodelijke slachtoffers meer gevallen op onze wegen", zegt Vermoesen nog. "We zetten dan ook een flink deel van onze capaciteit in voor verkeerscontroles. Vorig jaar stelden we 1.042 pv's op voor mensen die hun veiligheidsgordel niet droegen, of geen geschikt kinderzitje gebruikten. Ook waren er 795 pv's voor bellen achter het stuur. Nog opmerkelijk: bij standaardcontroles had 2,22 procent van de bestuurders gedronken, maar bij de betrokkenen na een ongeval steeg dit percentage tot liefst 13,39. Tot slot stelden we ook 119 pv's op voor drugs in het verkeer."





Korpschef Vermoesen is tevreden met de goede cijfers, maar pleit gelijk wel voor meer investeringen vanuit de gemeente. "Tijdens de gemeenteraad heb ik het bestuur gevraagd om iets te doen aan de toegenomen werkdruk voor het politiekorps. Dat blijft een aandachtspunt. Het is een goed teken dat de gemeenteraad afgelopen dinsdag een budgetwijziging goedgekeurd heeft. Hierdoor kunnen we voorlopig versterking voor het korps aantrekken. In de toekomst zullen we ook blijven inzetten op prioriteiten zoals inbraakbestrijding en verkeersveiligheid."