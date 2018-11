Valse dakwerkers opgepakt, politie zoekt slachtoffers Tom Vierendeels

14 november 2018

12u35 1 Dilbeek De lokale politiezone Dilbeek heeft dinsdag drie valse dakwerkers gearresteerd. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket. De politie is op zoek naar eventuele slachtoffers.

“In de Stichelgatstraat konden we drie personen arresteren die zich uitgaven als dakwerkers”, zegt Sophie Schuddinck, woordvoerder bij de politiezone Dilbeek. “Ze boden hun diensten ook bij andere adressen in de omgeving van die straat aan. Het trio werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde met het oog op een voorleiding voor de onderzoeksrechter.” Of de mannen aangehouden bleven is niet duidelijk.

De politie is nu wel op zoek naar andere slachtoffers die de oplichters maakten. Valse dakwerkers bellen veelal aan en bieden de bewoners aan om kleine zaken aan het dak te herstellen. Soms gaat het om mankementen die de verdachten zelf op voorhand hebben veroorzaakt. De werkjes worden soms niet of alleszins niet naar behoren uitgevoerd. Nadien vragen ze op een opdringerige manier cash, waarvan het bedrag veel hoger ligt dan wat de herstelling zou kosten. Meestal viseren ze hierbij oudere mensen.

Werd jij slachtoffer van deze praktijken of kan je meer informatie geven? Dan vraagt de lokale politie contact op te nemen via het nummer 02/464.12.00.