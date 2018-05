Vader opnieuw voor rechter voor belagen directrice 'De Vlinder' 30 mei 2018

02u35 0 Dilbeek Een 54-jarige man uit Dibeek riskeert 12 maanden cel voor het belagen van (de directrice van) basisschool De Vlinder. De man is zeer kritisch voor het beleid van de school en stuurde daarom al talloze mails en brieven.

Eind 2016 werd de man al eens veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor belaging. Ook toen was zijn doelwit basisschool 'De Vlinder' in het algemeen en de directrice in het bijzonder. Sinds de dag dat zijn oudste kind zijn eerste stappen op de school zette, begin september 2011, had de man over van alles en nog wat klachten. Zo was de helling naar een toegangspoort te steil en eiste hij dat alle kinderen hun nagels ultrakort zouden knippen nadat een kind een andere bij een vechtpartij had gekrabd. Wie dacht dat de man zijn lesje geleerd zou hebben na die veroordeling kwam bedrogen uit. Opnieuw maakte hij per brief of e-mail zijn beklag over allerlei beslissingen van de school. Zo eiste hij dat de toestemming werd gevraagd van alle ouders wiens kinderen op de site van de school prijkten. Ook kon hij zich niet vinden in de stemprocedures voor de schoolraad. "Hij verzond mails en brieven naar het secretariaat, de directrice, het ministerie van onderwijs, het kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse ombudsdienst, het parket Halle-Vilvoorde en het parket-generaal. Opvallend was ook zijn agressieve en denigrerende toon richting de schooldirectrice", aldus het parket. De Scholengroep stelde zich burgerlijke partij voor een symbolische euro. De directrice vroeg 5.000 euro morele schadevergoeding. "Het moet gewoon eindelijk stoppen", verwoordde hun advocaat Jo Raes. De verdediging vraagt resoluut de vrijspraak. "In 1,5 jaar heeft hij 11 brieven gestuurd. Het ging altijd om terechte opmerkingen, geen vunzige grappen of onnozelheden. Hij heeft enkel bepaalde zaken aangekaart." Utspraak op 26 juni. (WHW)