Vader blijft school overladen met kritische mails 27 juni 2018

Kritisch zijn voor het beleid van de school van je kinderen mag, maar je kan ook overdrijven. Bijvoorbeeld door talloze mails en brieven te sturen naar onder meer de directie. Het heeft J.W. (54) uit Dilbeek nu negen maanden cel gekost.

Sinds de dag waarop zijn oudste kind een eerste voet voorbij de schoolpoort van basisschool 'De Vlinder' in zijn thuisgemeente Dilbeek zette, had J.W. over zowat alles klachten. En dan hebben we het hier over september 2011. De helling naar de toegangspoort was te steil, de man eiste dat de nagels van alle kinderen ultrakort geknipt zouden worden nadat iemand gekrabd werd tijdens een vechtpartij,... Het bleef maar duren en eind 2016 werd hij daarom al veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor belaging van de school zelf, en de directrice in het bijzonder.





Mails naar het parket

J.W. tekende prompt beroep aan tegen zijn veroordeling, en ging intussen rustig verder met zijn praktijken. Hij vond altijd wel nieuwe dingen die in zijn optiek verbeterd moesten worden. Zo eiste hij dat de formele toestemming gevraagd zou worden aan ouders wier kinderen op de website van de school prijkten. Ook kon hij zich niet vinden in de stemprocedures voor de schoolraad. Zijn standpunten maakte hij duidelijk met e-mails en brieven gericht aan het secretariaat, de directrice, het ministerie van Onderwijs, het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse ombudsdienst, het parket Halle-Vilvoorde en het parket-generaal.





De man werd uiteraard opnieuw gedagvaard en kreeg deze keer een effectieve celstraf. "Het moet voor eens en voor altijd stoppen", beklemtoonde de rechter. De scholengroep vroeg en kreeg een symbolische euro schadevergoeding, de directrice heeft recht op 2.600 euro.





Wellicht in beroep

Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat het verhaal hiermee voorbij is. Zijn eerste veroordeling wordt volgend jaar behandeld door het hof van beroep, en het lijdt geen twijfel dat J.W. de straf van gisteren ook zal aanvechten.





(WHW)