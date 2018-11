UZ Brussel neemt delicatessenzaak over Michiel Elinckx

23 november 2018

16u19 0 Dilbeek UZ Brussel zal zijn radiologiepraktijk in het centrum uitbouwen. Daarvoor kocht het ziekenhuis delicatessenzaak De Pajot over.

Door de herinrichting van de Verheydenstraat sloot De Pajot tijdelijk de deuren. Lange tijd was het onzeker of de winkel nog ging openen. Uiteindelijk besloot zaakvoerster Liliane Pauwels op het pand te verkopen. UZ Brussel, die een radiologiecentrum heeft net naast de winkel, toonde al snel interesse om het pand te kopen. Uiteindelijk kwamen beide partijen snel overeen. De Pajot verdwijnt, het pand zal in de toekomst dienst doen als onthaal- en wachtruimte voor de radiologiepraktijk van UZ Brussel. Wanneer de nieuwe wachtruimte in gebruik wordt genomen, is nog onzeker. UZ Brussel plant eerst grondige renovatiewerken.