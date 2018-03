Uitstap naar expo Jean Brusselmans 20 maart 2018

Kunstliefhebbers kunnen op 9 juni mee op uitstap naar een tentoonstelling van de Dilbeekse kunstenaar Jean Brusselmans. Tot 10 juni loopt er een tentoonstelling over zijn werk in het Gemeentemuseum van Den Haag. Om 8 uur vertrekt er een bus van CC Westrand naar Nederland. Om 11.00 u krijgen iedereen een rondleiding in het museum. Daarna kunnen kunstliefhebbers nog de rest van het gemeentemuseum bezoeken, met werken van Picasso, Monet, en Mondriaan. Volwassenen betalen 37 euro, kinderen en jongeren tot 18 jaar 24 euro. Inschrijven kan via lieven.denolf@hotmail.com en jan.margot.dilbeek@gmail.com. (MEN)