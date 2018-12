Twintigste kerstmarkt aan Kasteel La Motte Michiel Elinckx

13 december 2018

19u03 1 Dilbeek In samenwerking met de Kapelse verenigingen organiseren Kasteel La Motte en team Vrije Tijd voor de twintigste keer op rij een kerstmarkt op het binnenplein van Kasteel La Motte.

Op de binnenkoer en in de rechtervleugel kunnen bezoekers genieten van allerlei drankjes en hapjes. De verenigingen vergasten iedereen onder meer op glühwein, jenever, advocaat en chocoladetruffels. De dames van Ziekenzorg Kapelle en de heren van de Landelijke Gilde zullen de bar van de cafetaria bemannen. Ter gelegenheid van de twintigste editie stellen ook Kapelse kunstenaars hun werken tentoon. In het hoofdgebouw zal Kurukshetra vzw hun handgemaakte weefwerken verkopen ten voordele van leprapatiënten in India. Het Andantinokoor zal om 17 uur zingen. Om 18 uur speelt Piet Walravens op zijn orgel. De kerstmarkt start om 15 uur. Om 20 uur worden de deuren gesloten.