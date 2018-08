Twee woningen onbewoonbaar na uitslaande brand TVP

20 augustus 2018

15u21 0 Dilbeek Twee woningen in de Marcel De Coenelaan in Dilbeek zijn onbewoonbaar na een uitslaande brand.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West werd rond 13.30 uur opgeroepen voor zwarte rook die uit de ramen kwam. Bij hun aankomst was het vuur al uitslaand uit de ramen en de garage op het gelijkvloers. De bewoner had zich intussen al in veiligheid kunnen brengen. De woonst brandde volledig uit.

Een aanpalende woning is tijdelijk onbewoonbaar door rookschade. Na een uur blussen was de brand onder controle. Het vuur ontstond meer dan waarschijnlijk in de keuken. De juiste oorzaak wordt nog verder onderzocht.