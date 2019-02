Twee mannen komen om bij uitslaande brand Oorzaak van brand is accidenteel, kwaad opzet wordt uitgesloten Tom Vierendeels

08 februari 2019

09u00 47 Dilbeek Twee mannen zijn vrijdagochtend om het leven gekomen bij een zware woningbrand. Het drama speelde zich af in een appartementsgebouw in de Baron Robert de Vironlaan in Dilbeek. Het parket liet de brand onderzoeken, maar volgens de eerste vaststellingen is kwaad opzet uitgesloten.

Het moeten afschuwelijke laatste minuten geweest zijn voor de twee slachtoffers, die naar verluidt van Albanese komaf zijn. In het appartement waar ze verbleven brak om een nog onduidelijke reden brand uit. “Ze probeerden nog te ontsnappen, maar dat is niet gelukt”, vertelt een buurtbewoonster. “Misschien zochten ze tevergeefs naar de sleutel van de voordeur, maar vonden ze die niet?” Een van de slachtoffers werd aangetroffen aan deur, terwijl het lichaam van de andere man in badkamer lag. Mogelijk zocht hij daar beschutting tegen de vlammen. Toen de hulpdiensten hun lichamen ontdekten was snel duidelijk dat geen enkele hulp nog kon baten.

De vlammen moeten zich in zeer korte tijd meester over de flat gemaakt hebben. De brand werd rond 7.45 uur opgemerkt door voorbijgangers en werknemers van Dilhome, het woonzorgcentrum dat aan het appartementsgebouw hangt. “Een van onze personeelsleden arriveerde rond 7.20 uur, maar toen viel er buiten nog niets te zien”, zegt Ann De Mol, directrice van Dilhome. “Een collega die een vijftal minuten later arriveerde merkte vervolgens wel de brand op. Zij verwittigden de hulpdiensten, maar een voorbijganger bleek op dat moment al gebeld te hebben. Ik ben trots over hoe het personeel op eigen houtje alle bewoners uit voorzorg op het gelijkvloers verzamelde. Een evacuatie bleek niet nodig. In een kamer was wel te veel CO aanwezig en die bewoonster verblijft tot na het weekend bij haar dochter.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde samen met de lokale politie ter plaatse. Een dienstvoertuig van die laatste raakte bij het aanrijden nog betrokken bij een ongeval op het kruispunt van de Ambrosiuslaan met de Kloosterlaan. Volgens de lokale politie van Dilbeek reed hun interventiewagen prioritair met zwaailichten en sirene aan. De twee agenten bleven ongedeerd, maar over de inzittenden van het andere voertuig is geen informatie. Beide wagens dienden wel getakeld te worden.

Intussen kon de brandweer de vlammen in het appartement snel doven. Een naastgelegen flat en de twee appartementen op de andere twee verdiepen bleven gespaard van brandschade. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een wetsdokter, het labo en een branddeskundige ter plaatse voor verder onderzoek. Uit de eerste vaststellingen blijkt de oorzaak accidenteel te zijn. De exacte oorzaak nog niet achterhaal worden. Maandag zal ook nog een autopsie plaatsvinden om uitsluitsel te verkrijgen over de precieze doodsoorzaak en identiteit van beide slachtoffers.

De twee mannen zijn alvast niet de huurders van de flat. De huurder zelf was niet aanwezig, maar bood zich mogelijk in de loop van de dag wel aan bij de politie aan het gebouw. Vermoedelijk gaf hij het duo onderdak. Hij werd door de politie voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. Ook een jonge vrouw kwam ter plaatse, en stortte volledig in bij het horen van het nieuws. Het is niet duidelijk of zij familie of de vriendin is van een van de mannen. Vermoedelijk heeft de politie intussen dus wel al meer duidelijkheid over de identiteit de slachtoffers.