Twee jonge inbrekers opgepakt, derde kan ontkomen Tom Vierendeels

18 februari 2019

01u55

Bron: Persinfo.org 0 Dilbeek De lokale politie heeft zaterdagavond twee jonge inbrekers kunnen arresteren in Schepdaal. Een derde verdachte kon ondanks een zoekactie ontkomen. De jongste zou amper 13 jaar oud zijn.

De drie verdachten zouden volgens de regionale nieuwswebsite persinfo.org zaterdagavond rond een woning in de omgeving van de Pedestraat gehangen hebben. Een alerte buurtbewoner alarmeerde de hulpdiensten waarop de politie onmiddellijk ter plaatse kwam. Twee verdachten konden rond 20.30 uur ingerekend worden. Er werd een zoekactie op poten gezet naar een derde verdachte, waarbij een helikopter van de federale politie in bijstand kwam. De verdachte kon ontkomen. Een voertuig met Franse nummerplaten werd in de Rumoldusstraat in beslag genomen. Een van de twee gearresteerde verdachten zou amper 13 jaar zijn.