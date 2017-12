Twee apothekers overvallen in twee dagen 02u26 0 Dilbeek Zowel in Pamel als Groot-Bijgaarden werd deze week een apotheek overvallen. De daders waren telkens gewapend en konden geld buitmaken.

De jongste overval dateert van gisterennamiddag in Groot-Bijgaarden, waar een apotheek langs de Brusselstraat het doelwit werd. "Twee daders bedreigden de apotheker met een mes", weet Carol Vercarre, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. "Het duo kon een onbekende som geld buitmaken en ging er vervolgens vandoor. Op het ogenblik van de feiten waren er geen klanten in de zaak aanwezig. Er zijn ook geen andere getuigen."





Vuurwapens

Dinsdagavond sloegen overvallers ook al toe in de Lombeekstraat in Pamel. "Hier ging het om drie daders", aldus Vercarre. "Twee van hen gingen de zaak binnen, de derde bleef buiten wachten. Op dat moment waren er geen klanten aanwezig. De apotheker werd bedreigd met handvuurwapens, de overvallers konden 500 euro cash buitmaken. Ze gingen er vervolgens te voet vandoor."





In nog geen week tijd zit onze regio zo al aan drie overvallen. Vorige week vrijdag werd ook al het Crelan-bankkantoor in de Eduard Schelfhoutstraat in Liedekerke overvallen door twee daders. Zij konden een onbekende hoeveelheid bankbiljetten buitmaken, de directeur van het kantoor raakte lichtgewond. (TVP)