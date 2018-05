Tuinhuis brandt uit, woning beschadigd 12 mei 2018

In de Lossebaan is donderdagavond kort na 21 uur een tuinhuis in vlammen opgegaan. Ook de woning, die niet ver van het tuinhuis verwijderd is, werd getroffen, al kon de brandweer de schade hier wel beperken. Enkele ramen sneuvelden door de hitte en er is veel rook- en waterschade. De oorzaak van de brand moet vermoedelijk gezocht worden bij een barbecuestel dat eerder die dag gebruikt werd. (TVP)