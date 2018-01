Trucker toegetakeld met mes DUBBELE OVERVAL OP E40-PARKING DIE BURGEMEESTER DICHT WIL TOM VIERENDEELS

27 januari 2018

03u12 0 Dilbeek Op de E40-parking in Groot-Bijgaarden werden donderdagnacht twee Oost-Europese truckers overvallen. Minstens één van hen hield daar snijwonden in het gezicht aan over. Geen alleenstaand geval, want vorig jaar zouden er tot driehonderd gelijkaardige feiten gepleegd zijn. De sluiting van de parking, zoals gevraagd door burgemeester Willy Segers, laat intussen op zich wachten.

De slachtoffers, een Let en een Roemeen, wilden de nacht van donderdag op vrijdag doorbrengen op het parkeerterrein langs de E40. Tot ze plots brutaal uit hun slaap gewekt werden. In zeker één geval werd het portier van de cabine geopend door onbekenden, die vervolgens de trucker overmeesterden. Toen die zich probeerde te verweren, werd hij in het gezicht geraakt met een scherp voorwerp. De daders gingen er uiteindelijk vandoor met zijn portefeuille en gsm.





Dergelijke overvallen vinden al sinds 2016 plaats op het bewuste parkeerterrein. In november van dat jaar werd een trucker er nog in de hals gestoken met een mes. De verdachte, een 26-jarige Egyptenaar, werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Hij werd in mei van vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar.





In november van vorig jaar kon de Dilbeekse politie drie mannen op heterdaad betrappen toen ze een trucker wilden overvallen. Een 17-jarige Syriër en een 28-jarige Egyptenaar werden opgepakt en opgesloten. Sporadisch zijn de feiten allerminst: uit goede bron vernamen we dat het om 20 tot 25 overvallen per maand gaat, met soms tot vier feiten in één nacht. Tussen 1 en 15 november van vorig jaar alleen al, werden er twaalf overvallen aangegeven.





Hek

Willy Segers (N-VA), burgemeester van Dilbeek, liet deze week nog weten dat hij de vrachtwagenparking in Groot-Bijgaarden zal laten afsluiten tussen 22 uur en 6 uur. In de omliggende straten zal dan een verbod op langparkeren komen. Truckers worden op die manier verplicht om zo'n dertig kilometer door te rijden naar de beveiligde parking in Wetteren. Segers zag die maatregel graag deze week al in voege treden. "We hoeven alleen maar een hek te plaatsen", liet hij optekenen.





Maar die sluiting laat toch nog altijd op zich wachten. "We kunnen die maatregel niet doorvoeren vooraleer we een hoorzitting met de eigenaar van het terrein gehad hebben", laat de burgemeester weten. "Bovendien moeten we de federale wegpolitie de nodige tijd geven om de signalisatie langs de snelwegen - voornamelijk de Brusselse Ring - aan te passen. Op die informatieborden staat nu nog aangegeven dat truckers in Groot-Bijgaarden kunnen overnachten. We mikken nu op een sluiting vanaf maandagavond 22 uur - al kan dat ook later zijn. In ieder geval willen we deze beslissing ten laatste woensdagnacht doorvoeren."





Autonome beslissing

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) had Segers ook verzekerd dat hij autonoom kan beslissen om de parking te sluiten, zonder goedkeuring van provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a). Die laatste werd zelf nog niet officieel op de hoogte gebracht. "Of dat zo is, zal de burgemeester zelf wel weten", aldus De Witte. "Via de media heb ik vernomen dat hij die plannen heeft, maar officieel heb ik nog niets vernomen en is er nog geen enkel overleg gepland. Ik doe hier dan ook geen uitspraken over."





De politie gaat er voorlopig niet van uit dat de truckers donderdagnacht aangevallen werden door transmigranten. Vermoed wordt dat het om een mislukte ladingdiefstal gaat.