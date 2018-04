Trucker blijkt daags na feestje nog dronken 26 april 2018

02u31 0 Dilbeek Trucker T.K. is zijn rijbewijs drie maanden kwijt nadat hij al voor de vijfde keer betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol.

Deze keer moest de man zich verantwoorden nadat hij in Itterbeek tegen de lamp gelopen was. "Ik had daags voordien een feestje gevierd en moest plots invallen voor een zieke chauffeur", klonk het in de rechtbank. Dat moet alleszins een stevig feestje geweest zijn, want de man blies om 9.30 uur nog altijd 1,31 promille. De procureur vond zelfs dat de man, zo bleek uit het dossier, regelrecht dronken was.





Omdat het al de vijfde keer was dat hij zich moest verantwoorden voor rijden onder invloed en omdat hij in die staat ook twee keer een ongeval met gewonden veroorzaakte, was politierechter Dina Van Laethem streng. "Moet ik nu echt wachten tot er doden vallen?", vroeg ze. T.K. kreeg een boete van 1.600 euro, een rijverbod van drie maanden, en zal ook zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. Omdat de lading van zijn vrachtwagen ook niet in orde bleek te zijn en de man zonder gordel op de baan was, kreeg hij nog een extra boete van 560 euro. (BKH)