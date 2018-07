Trio krijgt 6 maanden cel na baldadigheden 30 juli 2018

Drie Franse vrouwen zijn bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel voor vernielingen en weerspannigheid. Ze veroorzaakten op 5 september 2015 heel wat herrie aan het tankstation van Groot-Bijgaarden. Ze namen allerlei koopwaar mee uit de winkel zonder te betalen, en vielen andere klanten lastig. De politie kwam ter plaatse, maar slaagde er niet in om de vier te kalmeren. Integendeel: de agenten werden bespuwd en kregen enkele rake trappen. Toch konden ze uiteindelijk de identiteitsgegevens van het viertal bemachtigen, waarop de jongedames gedagvaard werden. Een vierde beklaagde werd vrijgesproken. Enkel zij was komen opdagen in de rechtbank. "Mijn portefeuille, met daarin mijn identiteitskaart, werd wel de nacht voor die feiten gestolen in Rijsel, waar ik studeer", had ze zichzelf verdedigd. Omdat ze een klacht wegens diefstal had ingediend, geloofde de rechter haar. (WHW)