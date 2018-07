Trefdag met oude tractoren 28 juli 2018

De trefdag met oude tractoren is op zaterdag 4 augustus toe aan de vijftiende editie. De rondrit van 35 kilometer doorheen het Pajottenland vertrekt om 12 uur aan de kapel van Sint-Anna-Pede. De aankomst wordt verwacht om 18.30 uur. Onderweg wordt er haltgehouden aan onder meer café 't Pleintje in Sint-Martens-Lennik. Na afloop is er een barbecue en een afterparty met gastoptreden van Nicky Jones. Meer informatie en inschrijven via 0475/66.27.85.





(MEN)