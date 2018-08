Tramsite zoekt vrijwilligers 10 augustus 2018

02u40 0

De Tramsite van Schepdaal wil opnieuw een Open Monument worden. Daarom zoekt de vzw Buurtspoorwegmuseum helpende handen. De tramsite is de oudste én de laatste van zijn soort in België. Zo herbergt het domein een tramstel van koning Leopold II. De tramsite onderging de afgelopen maanden een metamorfose tijdens een grootschalige restauratie. De bedoeling is dat het museum in september een keer per week opengaat voor het grote publiek. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan contact opnemen met vzw Buurtspoorwegmuseum via p.mathieu@telenet.be. De tramsite is alvast open tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september. Ook tijdens Schepdaal Feest, op zondag 16 september, zijn bezoekers welkom. (MEN)