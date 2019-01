Trage Wegen Dilbeek houdt wandeling Michiel Elinckx

09 januari 2019

11u36 0 Dilbeek Op zondag 3 februari organiseert Trage Wegen Dilbeek een begeleide wandeling.

De wandelroute gaat onder meer door Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle. In totaal is de wandeltocht meer dan 10 kilometer lang. Doordat de tocht veel onverharde wegen en paden aankruist, is het aangewezen om stevig schoeisel mee te brengen. Onderweg wordt er even halt gehouden om iets te drinken. De wandeling start om 14 uur aan de Lange Haagstraat 1 in Dilbeek. Voor meer info: hugo.marissens@tragewegendilbeek.be.