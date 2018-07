Tot vijf jaar cel voor valsmunters 26 juli 2018

02u27 0 Dilbeek Drie beklaagden die in oktober van vorig jaar opgepakt werden nadat ze valse biljetten van 50 euro uitgegeven hadden, werden veroordeeld tot celstraffen tussen één en vijf jaar.

De Dilbeekse politie kon de valsmunters in oktober oppakken, nadat ze meermaals geprobeerd hadden om valse biljetten van 50 euro uit te geven. Eerst hadden ze in het centrum van Dilbeek bij enkele handelaars hun kans gewaagd, waarna ze het ook probeerden bij een dagbladhandelaar in Groot-Bijgaarden. Die rook echter onraad en alarmeerde de politie. Die kon twee verdachten na een klopjacht klemrijden.





Het duo kon gelinkt worden aan meerdere feiten van valsmunterij in winkels in de rand rond Brussel. Uit onderzoek bleek dat ook een derde verdachte bij de zaak betrokken was. Het trio bleek zich ook ledig te houden met een handeltje in valse Italiaanse rijbewijzen. (WHW)